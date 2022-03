Metro A, chiuse ai passeggeri le stazioni di Barberini e San Giovanni Chiuse ai passeggeri le fermate di Barberini e San Giovanni: i treni transitano in entrambe le direzioni senza effettuare la consueta sosta per permettere ai viaggiatori di scendere o salire.

A cura di Beatrice Tominic

Non sono neanche le 6.30 quando dagli altoparlanti delle stazioni della linea A della metropolitana viene annunciata la chiusura ai passeggeri delle stazioni di Barberini e San Giovanni per guasto tecnico.

Dopo quasi un'ora, come scrive anche sul suo profilo Twitter Roma Mobilità, la situazione per entrambe le stazioni non è cambiata: i treni, infatti, transitano in entrambe le direzioni, ma anziché fermarsi per far salire o scendere le passeggere o i passeggeri, continuano verso la stazione successiva senza la consueta sosta.

Chiuse le stazioni della metropolitana: quali sono le più vicine

Le stazioni della metropolitana di Barberini e San Giovanni, come gran parte della linea A, collegano le parti centrali della città. Arrivando dal capolinea di Battistini, una si trova a qualche fermata prima e l'altra ad un paio di fermata dopo la tappa a Stazione Termini, punto nevralgico dei collegamenti urbani e non solo della capitale.

La stazione di Barberini, che affaccia sull'omonima piazza, dove si trova la fontana del Tritone, permette ai passeggeri e alle passeggere di arrivare velocemente in via Vittorio Veneto o via del Tritone: l'alternativa valida e, forse, anche la più comoda, a seconda di dove dobbiate arrivare, è scegliere una delle due fermate vicine, cioè quella di Spagna o di Repubblica. Diversamente, nel caso in cui doveste usufruire della fermata di San Giovanni, invece, le stazioni più vicine sono quelle di Manzoni o Re di Roma.

Oltre al servizio della linea A della metropolitana, è da segnalare anche la presenza di numerose linee di autobus e tram che collegano le vie del centro città.

Sempre più disagi in metropolitana

Nell'ultimo periodo ci sono sempre più disagi sulle linee della metropolitana. La linea B, specialmente nella tratta che collega il capolinea di Laurentina a quello di Jonio, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha segnalato la presenza di alcuni sabotaggi nelle ultime settimane: sono stati numerosi, infatti, i guasti all'elettricità che hanno provocato un blocco sull'intera linea.