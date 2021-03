Se nei giorni scorsi il meteo a Roma e nel Lazio ha regalato ai residenti nella regione un clima caldo e sereno, adesso le cose stanno un po' per cambiare. Il clima caldo e soleggiato dei giorni passati sta infatti per lasciare spazio a cieli nuvolosi e piogge da oggi e per tutto il fine settimana. Le temperature sono in calo: se fino a ieri potevamo contare su un termometro che arrivava fino a 20 gradi, adesso le massime non supereranno i 14, mentre le minime si attesteranno tutte intorno ai 6/7. Oggi in particolare, venerdì 5 marzo, nella capitale potrebbero esserci piogge isolate molto modeste, con temperature tra 10 e 15 gradi. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Nel weekend è invece previsto cielo nuvoloso per tutta la giornata, con possibilità di precipitazioni, e temperature tra 9 e 14 gradi.

Freddo e pioggia nel weekend del 6 e 7 marzo

Clima molto rigido oggi a Frosinone, dove la minima sarà di 5 gradi e la massima di 11. Anche qui sono previste piogge leggere nell'arco della giornata, con cielo nuvoloso e venti moderati. Leggere piogge e temperature in calo nel weekend. Temperatura minima a Latina di 9 gradi e massima di 13, con cielo coperto per tutta la giornata e precipitazioni tra le 16 e le 19. Leggere piogge anche nella giornata di sabato, mentre al momento non sono previste per domenica. Termometro quasi vicino allo 0 a Rieti, con le minime che nelle prime ore della giornata toccheranno i 2/3 gradi, mentre la massima non supererà i 13. Precipitazioni leggere e temperature basse previste anche per sabato e domenica. Cielo coperto oggi a Viterbo, con una minima di 3 gradi e una massima di 14. Piogge intense sono previste nella giornata di sabato, più leggere in quella di domenica.