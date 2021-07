Meteo Roma e Lazio, sole e afa nel weekend del 24 e 25 luglio: temperature fino a 35 gradi Nel Lazio le temperature continuano a salire, con l’ondata di caldo e afa che non smette di arrestarsi. Sabato 24 e domenica 25 luglio il termometro arriverà fino a 35 gradi, con i picchi di calore soprattutto tra le 14 e le 17. Non sono previste ovviamente precipitazioni e il cielo sarà senza nuvole.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo che ha travolto Roma e le altre province del Lazio. In tutta la regione, che da giorni è sopraffatta da una cappa di afa, le temperature rimarranno alte e vicine ai 34 gradi, ma nei prossimi giorni continueranno ad alzarsi. Non sono previste generalmente piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Nel cielo non ci saranno nuvole, e sarà completamente aperto. I picchi di caldo ci saranno tra le 11 e le 17, con il massimo delle temperature raggiunte intorno alle 14.

Meteo Roma: afa nel weekend

A Roma in particolare oggi le temperature saranno comprese tra 20 gradi (la minima) e 34 gradi (la massima). Non sono previste piogge in nessuna zona, il cielo sarà completamente aperto e senza nuvole, e non sono ovviamente previste piogge per tutta la giornata. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre il massimo della temperatura sarà raggiunta intorno alle ore 14, orario in cui si consiglia – soprattutto ad anziani e bambini – di non uscire di casa e prediligere i luoghi freschi per evitare le ondate di calore. La situazione sarà simile anche nel fine settimana, con temperature alte e assenza di nuvole.

Meteo Lazio: caldo in provincia

Anche nel resto del Lazio le temperature saranno alte e il cielo senza nuvole. L'afa non risparmia nemmeno Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, dove le temperature saranno comprese tra 31 e 34 gradi. In nessuna zona della regione ci saranno piogge né nuvole, mentre i venti soffieranno uniformi e dappertutto, tra deboli e moderati. La situazione non cambierà nel weekend, con le temperature che rimarranno pressoché invariate e il termometro che si avvicinerà a 35 gradi.