in foto: Foto di Reporter Montesacro

Ormai è innegabile: le temperature, a Roma e nel Lazio, si stanno abbassando rispetto alla scorsa settimana. Il freddo non è più quello pungente, tipico invernale, cui ci eravamo iniziati ad abituare nelle settimane passate, e sta lasciando spazio a temperature più miti che domani raggiungeranno addirittura picchi primaverili, con il termometro che arriverà fino a 22 gradi nella capitale. Nella giornata di oggi, venerdì 5 febbraio, a Roma sono previste temperature comprese tra gli 11 e i 17 gradi: il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube durante la giornata, e non ci saranno precipitazioni. I venti soffieranno moderati tutta la giornata, e la visibilità sarà buona. Ma sarà domani il giorno con le temperature più alte, con picchi di addirittura 22 gradi nelle ore più calde. Una giornata tipicamente primaverile, che sicuramente darà la possibilità di poter uscire e godersi delle ore all'aria aperta in modo piacevole.

Meteo Roma e Lazio, domenica temporali

Se sabato la giornata sarà tipicamente primaverile in tutta la regione, con temperature più alte anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, diversa sarà la situazione prevista per domenica 7 febbraio, una giornata dominata da piogge e maltempo in diverse zone del Lazio. A Roma la mattina il cielo sarà coperto, mentre dal pomeriggio cominceranno a cadere i temporali che si protrarranno fino a sera. Piogge anche a Frosinone, con temporali in serata e temperature comprese tra 11 e 14 gradi, e anche a Latina, con precipitazioni dalla tarda mattinata e temporali a partire dalle 19. Temporali a partire dalle 16 anche a Rieti e Latina, dove le piogge saranno meno abbondanti.