Meteo Roma e Lazio sabato 18 e domenica 19 settembre: ultimo weekend con sole e alte temperature Sabato 18 e domenica 19 settembre il weekend a Roma e nelle alte province del Lazio sarà caratterizzato da temperature alte e dall’assenza di precipitazioni. Dopo le piogge e i temporali degli scorsi giorni, il fine settimana lascerà spazio al sole e al bel tempo, con il termometro che segnerà 29 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Redazione Meteo

Dopo un venerdì di piogge incessanti e temporali che si sono abbattuti sulla città di Roma e in tutte le altre province del Lazio, creando disagi e allagamenti in moltissime città, oggi il tempo sarà sereno per tutta la giornata. Oggi, sabato 18 settembre, a Roma il meteo sarà piacevole per tutta la giornata, le temperature comprese tra 18 e 29 gradi, e il cielo solamente poco nuvoloso verso le 11. La giornata nella capitale sarà caratterizzata dall'assenza di precipitazioni e di nuvole, dal clima gradevole, e dai venti che soffieranno deboli e moderati, lasciando un po' di sollievo alle persone date le alte temperature. Ultimi scampoli d'estate questo fine settimana, con l'estate che sta lasciando velocemente il passo all'autunno, con piogge e temporali sempre più frequenti e temperature drasticamente in calo.

Meteo Lazio 18 settembre: cielo sereno e senza nuvole

La situazione sarà più o meno simile anche a Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Qui le temperature saranno meno alte rispetto alla capitale, e oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi, mentre le minime saranno più o meno invariate. Non ci saranno piogge in nessuna zona della regione, a parte qualche rischio di precipitazione leggera, e i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Il cielo sarà in prevalenza sereno e senza nuvole.

Domani sole per tutta la giornata

Stessa cosa per la giornata di domani, domenica 19 settembre. Il termometro oscillerà tra i 18 e i 28 gradi, il cielo sarà nuvoloso con velature sparse solo in alcune ore della mattina, e non ci saranno piogge né a Roma né nelle altre zone della regione. Le temperature, a partire da domani, cominceranno poi ad abbassarsi: la settimana prossima, infatti, il termometro scenderà progressivamente sotto i 30 gradi, segno che l'estate sta definitivamente finendo.