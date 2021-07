Caldo oggi a Roma e nel Lazio. Continua l'ondata di caldo che ha investito la regione, con temperature oltre i 30 gradi e afa. Nella giornata di oggi, complici le breve piogge di ieri, il clima sarà leggermente più fresco nella città di Roma dove, almeno la mattina, il vento darà un po' di sollievo alla calura estiva. Stessa cosa nelle altre zone del Lazio, dove però il termometro continuerà a salire sempre oltre i trenta gradi.

Meteo Roma: picco di caldo alle 14

A Roma la temperatura minima registrata nella giornata di oggi è di 20 gradi, mentre la massima si attesta sui 33. Fino alle 11 il cielo sarà poco nuvoloso com nubi sparse, mentre dopo dovrebbe rischiararsi. I venti soffieranno tra deboli e moderati e non sono previste precipitazioni. Il picco di caldo, con le temperature che supereranno di molto i trenta gradi, è previsto tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di evitare di uscire di casa – soprattutto per anziani e bambini, che più facilmente potrebbero subire gli effetti delle ondate di calore – e rimanere in luoghi freschi.

Meteo Lazio: temperature fino a 35 gradi

La situazione è la stessa anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il termometro si attesterà intorno ai 33 gradi, con le temperature minime intorno ai 20. anche qui non sono previste piogge, e il cielo sarà nuvoloso soprattutto la mattina. Dalle 11 in poi le nuvole scompariranno e il caldo aumenterà, con picchi dalle 14 alle 17, dove i termometri in alcune zone arriveranno anche fino a 35 gradi. I venti soffieranno, dando un po' di sollievo alla calura estiva, tra deboli e moderati.