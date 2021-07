Continua l'ondata di caldo che negli ultimi giorni soprattutto ha investito Roma e il Lazio. La giornata di ieri in molte zone della regione ha superato i 36 gradi, con punte di caldo e afa in tutto il Lazio. L'ondata di caldo africano continuerà per tutta la settimana: soprattutto venerdì 9 luglio sarà una giornata caldissima, con temperature che si avvicineranno anche a 40 gradi. Si consiglia pertanto, soprattutto per le persone anziane e i bambini, di evitare di uscire nelle ore più calde del giorno, che in genere sono tra le 14 e le 17.

Caldo a Roma, termometro a 34 gradi

Nella giornata di oggi, giovedì 8 luglio, le temperature saranno molto alte e comprese tra una minima di 20 gradi e una massima di 34. Nella mattinata potrebbero verificarsi leggere precipitazioni sparse in alcune zone della capitale, che in ogni caso dovrebbero cessare verso le 11 del mattino. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso e coperto fino alle 17, per poi schiarirsi in serata. I venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione rimarrà pressoché invariata nei prossimi giorni, con le temperature che si terranno sui 34 gradi per tutta la settimana.

Meteo Roma e Lazio: cieli coperti e deboli piogge

Situazione simile a quella della capitale anche nel resto della regione. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le temperature saranno comprese tra 32 e 35 gradi, mentre i cieli saranno coperti soprattutto nella mattinata, con possibilità di piogge deboli in alcune zone del Lazio. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni il meteo non dovrebbe subire variazioni, a meno di cambi bruschi.