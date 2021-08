Meteo Roma e Lazio 7 e 8 agosto: weekend di afa e caldo, temperature a 35 gradi Questo fine settimana le temperature nel Lazio torneranno a essere molto alte. Domani, sabato 7 agosto, le temperature massime nella capitale raggiungeranno i 34 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 24 gradi. Stessa cosa per domenica 8 agosto. I picchi di caldo ci saranno tra le 14 e le 17.

A cura di Redazione Meteo

Si rialzano le temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. Dopo la giornata di ieri, che ha portato il termometro sotto i 30 gradi, da domani le temperature torneranno a rialzarsi, sfiorando i 35 gradi. I picchi di calore, come al solito, si verificheranno tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di non uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. Soprattutto nel caso di persone anziane e bambini, che potrebbero essere i più colpiti da eventuali ondate di calore e subirne maggiormente gli affetti.

Meteo Roma weekend: termometro a 34 gradi

Questo fine settimana a Roma le temperature torneranno a essere molto alte. Domani, sabato 7 agosto, le temperature massime nella capitale raggiungeranno i 34 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 24 gradi. Stessa cosa per domenica 8 agosto: la minima sarà di 22 gradi, mentre la massima arriverà a 33, con il picco di caldo alle 14. Non sono previste precipitazioni, mentre il cielo sarà per tutta la giornata poco nuvoloso. I venti soffieranno principalmente tra deboli e moderati.

Meteo Lazio sabato 7 e domenica 8 agosto: caldo e afa

Anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone la situazione sarà più o meno simile. Le temperature, sia sabato sia domenica oscilleranno tra i 31 e i 34 gradi, mentre i cieli saranno poco nuvolosi e con venti che soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La situazione continuerà a essere simile anche nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno ad aumentare nel mese di agosto e a superare anche i 35 gradi. Difficilmente ci sarà una tregua dall'afa, che continuerà per tutta l'estate.