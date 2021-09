Meteo Roma e Lazio 6 settembre: sole e caldo, termometri superano i 30 gradi La giornata di oggi, lunedì 6 settembre, sarà caratterizzata da sole e caldo. Dopo le piogge e il maltempo del weekend, la settimana si inaugura con le alte temperature e l’assenza di precipitazioni, con clima caldo e cielo sereno senza annuvolamenti. I termometri raggiungeranno anche i 31 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Se la scorsa settimana le temperature erano scese e il clima era diventato più fresco e temperato, la giornata di oggi, lunedì 6 settembre, vedrà i termometri alzarsi nuovamente e superare i 30 gradi. A Roma le temperature previste sono molto alte, con 16 gradi di minima e 31 di massima. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, e a parte qualche raro caso non ci saranno annuvolamenti. I venti soffieranno tra deboli e moderati, e non sono ovviamente previste precipitazioni. Le ore più calde della giornata, quelle in cui il termometro arriverà fino a 31 gradi, si avranno tra le 14 e le 15, ore in cui non è consigliabile uscire di casa, soprattutto nel caso di persone anziane e bambini, soggetti più fragili che potrebbero avere colpi di calore.

Meteo Lazio 6 settembre: minime alte in provincia

La situazione del meteo di oggi sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e dalle alte temperature.Qui in provincia i termometri segneranno delle minime molto alte, che ad esempio a Latina arriveranno anche a 20 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. La provincia dove le temperature saranno più basse è come al solito Rieti, mentre nelle altre il termometro si avvicinerà di più alla temperature che si avrà anche a Roma. Non ci saranno piogge in nessuna delle province del Lazio, e il cielo sarà caratterizzato dall'assenza di annuvolamenti. Il clima sarà sereno, con picchi di caldo dalle 14 alle 17, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Il meteo dovrebbe rimanere invariato per tutta la settimana.