È arrivato il fine settimana, ma con esso anche il maltempo. A Roma, Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone le condizioni meteo non sono delle migliori: già nella notte sono cominciate le piogge che, secondo le previsioni, continueranno per tutta la giornata in modo abbastanza costante. Al momento non si tratta di precipitazioni abbondanti, ma di piogge più leggere che però cadranno tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera. In particolare oggi, sabato 6 marzo, nella capitale sono previste piogge miste a schiarite per tutta la giornata, con cielo coperto. Il termometro oscillerà tra 11 e 13 gradi, con le temperature che quindi rispetto a qualche giorno fa subiranno un drastico calo. Molto deboli i venti che soffieranno durante la giornata.

Meteo Roma e Lazio 6 marzo, pioggia in provincia

Pioggia debole nella mattina di oggi a Frosinone, dove le precipitazioni interesseranno solo la prima parte della mattinata, e più precisamente tra le 9 e le 12. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con cielo coperto e venti deboli. Pioggia fino alle 13 anche a Latina, mentre nel resto del pomeriggio non sono previste precipitazioni. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con temperature molto basse che non supereranno i 12 gradi, mentre i venti anche qui soffieranno deboli. Pioggia dalla mattina fino alle 19 di questa sera a Rieti: qui le temperature saranno molto più basse che nel resto del Lazio, con la minima a 7 gradi e la massima a 11. Le piogge anche saranno più consistenti e abbondanti rispetto al resto della regione, mentre i venti nel pomeriggio saranno praticamente assenti. Termometro tra i 6 e i 12 gradi a Latina, con piogge e schiarite fino alle 19 e venti moderati.