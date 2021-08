Meteo Roma e Lazio 4 agosto: temperature a 35 gradi, stanotte previsti temporali Quella di oggi, mercoledì 4 agosto, sarà una giornata caratterizzata dalle alte temperature, che nella capitale arriveranno fino a 35 gradi. A Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il termometro oscillerà invece tra i 32 e i 34 gradi, mentre stanotte sono previsti temporali in tutta la regione, che porteranno le temperature ad abbassarsi.

A cura di Redazione Meteo

Se nei giorni scorsi c'è stata una tregua dal caldo, lo stesso non si potrà dire di oggi, mercoledì 4 agosto. A Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo il termometro segnerà temperature molto alte, comprese – a seconda delle zone – tra 32 e 25 gradi. La provincia più calda sarà Roma, con la temperature massima che raggiungerà i 35 gradi verso le 14, ora più calda della giornata. Dappertutto non sono previste precipitazioni, mentre il cielo sarà poco nuvoloso con schiarite nelle ore centrali della giornata.

Meteo Roma, picco di caldo alle 14

Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, oggi a Roma i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature oscilleranno tra una minima di 22 gradi e una massima di 35. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Il tempo è destinato a peggiorare nel corso della notte, con possibilità di rovesci temporaleschi. Ma già dalla mattina di domani il meteo dovrebbe migliorare, mentre le temperature dovrebbero abbassarsi rispetto alla giornata di oggi.

Meteo Lazio, da domani si abbassano le temperature

Le condizioni meteo saranno simili anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Le temperature saranno molto alte e comprese tra i 32 e i 34 gradi, e anche se non raggiungeranno i livelli di Roma l'afa sarà pressante in tutte le province del Lazio. I picchi di caldo si avranno tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di non uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. A partire da domani le temperature si abbasseranno, mentre questa notte c'è il rischio di temporali su tutta la regione.