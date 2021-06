Oggi, mercoledì 30 giugno, a Roma e nel Lazio si preannuncia una giornata calda e assolata, proprio come nei giorni scorsi. Le temperature rimarranno alte in tutta la regione, con il termometro che ormai resta fisso oltre i trenta gradi, e le minime che si attestano tra i 18 e i 20 gradi. Qualche precipitazione sparsa potrebbe esserci nell'entroterra nelle prime ore del mattino, ma si tratta comunque di fenomeni leggeri e passeggeri che non dureranno molto. I venti soffieranno dappertutto tra deboli e moderati, ma il caldo afoso non darà tregua ai residenti del Lazio e di tutta l'Italia centrale.

Meteo Roma 30 giugno: caldo e afa

In particolare a Roma il termometro nella giornata di oggi oscillerà tra i 19 e i 31 gradi. Nel cielo ci saranno velature sparse e la giornata sarà prevalentemente nuvolosa, con rischio di precipitazioni lievi nella mattina. Nonostante le leggere piogge e i venti che soffieranno moderati, nella capitale il clima sarà caldo e afoso, con picchi di caldo tra le 14 e le 17, dove si raggiungeranno quasi anche i 32 gradi. La situazione non cambierà nei prossimi giorni: il caldo continuerà in città, con temperature che raggiungeranno i 35 gradi.

Meteo Lazio 30 giugno: sole a Rieti e Viterbo

La situazione non sarà diversa nelle province del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo farà caldo esattamente come nella capitale, con velature sparse e cieli nuvolosi. A Frosinone sono previste precipitazioni deboli nella mattina, con temperature fino a 32 gradi, mentre a Latina il termometro raggiungerà i 30 gradi, con deboli e isolate piogge verso le 8. Nessuna pioggia e cielo sereno a Rieti, dove faranno 30 gradi. Stessa cosa a Viterbo, dove non sono previste né precipitazioni né cielo nuvoloso.