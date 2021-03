Continuano le giornate di sole a Roma e nel Lazio, con alte temperature che anche se non arrivano a 20 gradi ci si avvicinano molto. È stata una fine di febbraio/inizio marzo abbastanza anomala: basti pensare che nel 2018, appena qualche giorno fa, in tutta la regione erano scese copiose nevicate. Ora invece la gente va a passare le giornate a passeggiare sul lungomare e all'aria aperta, dato il clima gradevole di questi giorni. Oggi a Roma sono previsti 17 gradi e sole fino alle 17, dopodiché il cielo diventerà leggermente nuvoloso fino a sera. Non sono previste precipitazioni, mentre i venti soffieranno deboli la mattina e saranno assenti nel pomeriggio.

Meteo Roma e Lazio, caldo in tutta la regione

Sole e caldo anche nelle altre province del Lazio: a Frosinone i cieli saranno in prevalenza sereni e non sono previste piogge. La massima arriverà quasi a sfiorare i 17 gradi, mentre la minima si attesterà a 5. I venti soffieranno deboli il pomeriggio, mentre la mattina saranno assenti. Temperature alte anche a Latina, con sole per tutta la giornata e nessuna pioggia all'orizzonte. Stessa situazione anche a Rieti e Viterbo: nonostante il meteo gradevole però, la situazione nel fine settimana sembra destinata a peggiorare, con piogge previste nella giornata di sabato.

Pioggia sabato 6 marzo

Nelle giornate di venerdì e sabato è previsto un lieve abbassamento delle temperature con precipitazioni modeste che si susseguiranno per gran parte della giornata. Al momento non sono invece previste piogge per domenica, anche se il cielo rimarrà nuvoloso e non sarà terso come quello che si sta avendo in questi giorni. In ogni caso, nei prossimi giorni, potrebbero esserci leggere piogge in diverse parti del Lazio.