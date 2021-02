Le previsioni meteo della giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio, prevedono su Roma nubi sparse alternate a schiarite ma con forti schiarite in serata, con cielo sereno e clima abbastanza mite. Non sono previste precipitazioni per tutta la giornata, e anche le temperature sono in lieve aumento, con la minima che si attesta a 8 gradi e la massima che si terrà sui 16. In generale, spiega il sito Meteo 3B, su Roma si apre ‘una nuova fase stabile', con il rinforzo dell'anticiclone di matrice subtropicale che porterà giornate prevalentemente soleggiate e temperature primaverili, che questo sabato oscilleranno addirittura tra i 19 e i 22 gradi.

Meteo Roma e Lazio 3 febbraio, nebbia in provincia

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, a Frosinone non sono previste piogge, ma nubi basse con banchi di nebbia. Le temperature saranno comprese tra i 5 e 14 gradi, con venti che per tutta la giornata soffieranno molto deboli. Cieli in prevalenza nuvoloso a Latina, con un addensamento delle nuvole previsto nel pomeriggio e temperature tra i 7 e i 15 gradi. Anche qui, come nelle altre zone del Lazio, non sono previste precipitazioni, i venti saranno assenti al mattino e moderati nel pomeriggio, con mare poco mosso. Nessuna pioggia nemmeno a Rieti, dove – come a Frosinone – ci saranno banchi di nebbia e nubi basse, che potrebbero causare un po' di disagi durante la giornata. Anche qui i venti soffieranno deboli per tutto il giorno. Nubi sparse a Viterbo, con rasserenamenti in serata e temperature comprese tra 9 e 13 gradi. Non ci saranno piogge e i venti soffieranno un po' più forti che nelle altre zone del Lazio, con intensità moderata.