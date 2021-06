Il caldo e l'afa non danno tregua a Roma. Nella giornata di oggi, martedì 29 giugno, è previsto un clima caldo e afoso, con alcune velature e cielo nuvoloso a tratti soprattutto oggi. Il caldo aumenterà soprattutto nelle ore serali, anche se il picco ci sarà come al solito tra i 32 e i 34 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati e daranno un po' di sollievo alla calura di queste ore. Secondo quanto riportato dal sito Meteo3B, a contribuire al caldo sarà l'alta pressione africana che oggi e nei prossimi giorni sarà ben salda in tutto il Lazio. Non si escludono brevi piogge sulle coste della regione e localmente nell'entroterra, anche se si tratterà di fenomeni sparsi e isolati. Nei prossimi giorni la situazione rimarrà calda e invariata con temperature fino a 34 gradi.

Meteo Roma e Lazio 29 giugno: caldo in provincia

La situazione nelle altre province del Lazio sarà più o meno la stessa. A Frosinone le temperature saranno comprese tra 19 e 33 gradi, con cieli parzialmente nuvolosi e venti che soffieranno tra deboli e moderati. La situazione sarà simile a Latina, dove le temperature saranno comprese tra 22 e 31 gradi. Qui i cieli saranno nuvolosi per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno per tutta la giornata moderati e diventeranno più lievi in serata. Caldo anche a Rieti, dove la massima sarà di 32 gradi e la minima di 18 gradi. I cieli saranno tersi tutta la giornata e, a differenza di altri posti nel Lazio, non ci saranno nuvole. Caldo anche a Viterbo, dove le temperature saranno comprese tra 18 e 32 gradi. I picchi di caldo, come al solito, sono previsti principalmente tra le 14 e le 17, orari in cui è sconsigliato uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario.