Nella giornata di oggi, venerdì 28 gennaio, il tempo sulla capitale sarà caratterizzato da una forte variabilità. Le temperature minime sono in aumento rispetto agli scorsi giorni, quando erano molto più rigide e in alcune ore della giornata sono arrivate addirittura sotto lo 0. Non sono previste precipitazioni, i venti al mattino saranno deboli mentre nel pomeriggio saranno più tesi, con provenienza da Sud-Sudest. Il termometro oscillerà tra i 7 e i 14 gradi, le temperature non saranno quindi particolarmente rigide. Le cose cambieranno però nel weekend, dove sono invece previste piogge, tempo variabile e perturbazioni soprattutto a partire dalla serata di sabato.

Meteo Roma e Lazio 29 gennaio, piogge in provincia

Diversa la situazione nelle altre province del Lazio. Già nella giornata di venerdì a Frosinone sono previste nubi in progressivo aumento e deboli piogge al pomeriggio. Secondo quanto riporta il sito meteo 3B, schiarite arriveranno in serata, mentre le temperature previste oscilleranno tra 4 e 12 gradi. A differenza di Roma, qui i venti soffieranno più forti. Anche a Latina i cieli saranno molto nuvolosi o coperto con piogge deboli, che dovrebbero cessare verso sera. Il termometro oscillerà tra 6 e 12 gradi, mentre lo zero termico si attesterà a 2687 metri. I venti saranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio, con mare mosso. Piogge nel pomeriggio anche a Rieti, mentre la mattina il cielo sarà essenzialmente coperto e nuvoloso. Come al solito Rieti si conferma tra le province più fredde, con la minima a 3 gradi e la massima a 11. I venti saranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio. Piogge deboli a Viterbo, dove però il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno. Le temperature saranno comprese tra 6 e 12 gradi, mentre i venti soffieranno forti il pomeriggio.