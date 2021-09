Meteo Roma e Lazio 21 settembre: si alzano le temperature, sole e caldo in tutta la regione Le condizioni meteo di oggi, martedì 21 settembre, saranno molto buone. Le temperature solo alte e si attesteranno tra i 26 e i 28 gradi in tutto il Lazio, non sono previste piogge e il cielo sarà poco nuvoloso soprattutto nel pomeriggio. Nel corso della settimana il termometro continuerà ad alzarsi fino ad arrivare a 30 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, martedì 21 settembre, sarà una bella giornata a Roma e nelle altre province del Lazio, con temperature gradevoli, cielo sereno, assenza di piogge e venti che soffieranno tra deboli e moderati. La giornata di ieri è stata la più fresca della settimana, con temperature che nella capitale sono salite massimo fino a 26 gradi, mentre in province come Rieti sono arrivate addirittura a 22 gradi. Le condizioni meteo cambiano però a partire da oggi: nonostante l'estate stia finendo e quelli che abbiamo davanti sia l'inizio dell'autunno, in questa settimana di settembre il termometro è destinato a salire, fino ad arrivare addirittura a 30 gradi nel fine settimana. Per tutta la settimana non sono previste piogge, mentre il cielo sarà nuvoloso a tratti solo in alcuni momenti della giornata.

Meteo Lazio: temperature gradevoli

Oggi, in particolare, a Roma le temperature minime si attestano sui 16 gradi, mentre la massima sale di due gradi rispetto a ieri e arriva a 28. Il cielo sarà poco nuvoloso a partire dalle 14 fino almeno alle 20 di sera, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione sarà più o meno simile anche a Frosinone e Latina, dove le temperature si attesteranno invece sui 26 gradi, mentre il clima sarà più fresco a Rieti e Viterbo, dove le temperature arriveranno a 25 gradi. Non sono previste piogge in tutto il Lazio, mentre il cielo non sarà nuvoloso. Stessa cosa nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno a salire fino ad arrivare anche a 28 gradi. Le cose cominceranno a cambiare dalla prossima settimana, con i termometri che cominceranno a scendere.