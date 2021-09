Meteo Roma e Lazio 2 settembre: torna il caldo, temperature fino a 30 gradi Sarà una giornata con temperature molto alte quella di oggi, giovedì 2 settembre. A Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo il termometro arriverà fino a 30 gradi, il cielo sarà sostanzialmente sereno con qualche velatura sparsa, e non sono previste piogge, che invece cadranno nella giornata di domani.

Salgono leggermente le temperature oggi a Roma. Se nei giorni passati il termometro era sceso sotto i trenta gradi e il clima è stato più fresco e temperato rispetto alle settimane precedenti, la stessa cosa non si potrà dire di oggi. Le temperature, infatti, supereranno i 30 gradi arrivando anche a 31 nella fascia più calda della giornata, ossia quella che va dalle 14 alle 17 del pomeriggio. Ore in cui si consiglia di non uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, a Roma ci sarà un clima "complessivamente stabile, con velature in ingresso, talora estese e compatte entro sera". Stessa cosa nelle altre province del Lazio: a Frosinone, Viterbo, Rieti e Latina le temperature si attesteranno sui 30 gradi, i cieli saranno parzialmente nuvolosi per tutta la giornata, e non ci saranno piogge. A differenza di domani, quando invece il meteo sarà in netto peggioramento.

Meteo Roma e Lazio, venerdì e sabato temporali

Venerdì 3 settembre le condizioni climatiche peggioreranno, con possibili piogge locali nella prima parte della giornata e poi in tarda serata. Attese precipitazioni anche nella giornata di sabato, con rischio di temporali anche molto forti. Nella giornata di domani le temperature previste sono più basse rispetto a quelle di oggi, con le massime intorno ai 28 gradi e la minima sui 19. Il cielo dovrebbe essere nuvoloso per tutta la giornata, con venti che soffieranno tra deboli e moderati fino a sera. L'estate sta definitivamente finendo e sta lasciando il passo all'autunno, con temperature più fresche e piogge sparse che si susseguiranno anche nelle prossime settimane.