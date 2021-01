L'ondata di gelo sta per colpire l'Italia. Nella giornata di oggi, martedì 12 gennaio, le previsioni meteo a Roma prevedono un tempo variabile, caratterizzato dalla presenza di nubi sparsi miste a schiarite e venti settentrionali che soffieranno perlopiù deboli durante tutta la giornata. Non sono previste piogge (così come per tutta la settimana), mentre le temperature oscilleranno tra una massima di 10 gradi e una minima molto bassa di 2. Come riporta il sito meteo3b, lo zero termico oggi si attesta a 1257 metri. Non sono previste allerte meteo della Protezione civile per martedì 12 novembre. Il clima sulla capitale rimarrà simile anche nei prossimi giorni, pure se con qualche variazione: mercoledì ad esempio, il cielo sarà soleggiato, mentre le temperature previste saranno invece più rigide, segno che l'ondata di freddo comincerà a investire anche la città di Roma e il Lazio in generale.

Meteo Lazio 12 gennaio, freddo e sole in provincia

Tempo simile anche in provincia di Frosinone, dove la giornata di oggi vedrà nubi sparse nel cielo alternate a schiarite. Non sono previste piogge nelle prossime ore, ma precipitazioni ci saranno durante la notte. Il termometro oscillerà tra i 2 e gli 8 gradi, mentre lo zero termico si attesterà a 1329 metri. I venti al mattino sono assenti, mentre il pomeriggio soffieranno deboli. Sole a Rieti, dove però le temperature saranno molto rigide, con la minima a -1 grado e la massima a 7 gradi. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata. Nelle prossime ore non sono previste precipitazioni, ma piogge ci saranno durante la notte. Nubi sparse. aViterbo, dove la temperatura minima sarà di poco sopra lo zero, mentre la massima non andrà oltre i 7 gradi. Nubi sparse anche a Latina, dove le temperature saranno tra 3 e 11 gradi: piogge sono previste nella notte ma non nelle prossime ore. I mari saranno poco mossi.