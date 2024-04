video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 17 aprile: calano le temperature, vortice freddo in arrivo Arriva il freddo sul Lazio, con temperature che continueranno ad abbassarsi per tutta la settimana. Non sono previste piogge, tranne che nel fine settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Calano leggermente le temperature nel Lazio. Dopo alcuni giorni in cui il termometro è arrivato quasi a trenta gradi, a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo le massime e le minime saranno un po' più basse e rimarranno sotto i venti gradi. La situazione rimarrà simile per tutta la settimana, anzi. È previsto un abbassamento delle temperature, che nelle zone più fredde del Lazio arriveranno addirittura a soli 14 gradi di massima. In generale non sono previste piogge. Solo nel fine settimana, e più precisamente nella giornata di sabato, il meteo prevede precipitazioni e forti temporali.

In particolare oggi a Roma sono previste massime di 19 gradi. Temperature più alte a Frosinone, dove il termometro toccherà i 21 gradi, mentre a Latina nelle ore più calde ci saranno 20 gradi. A Rieti, la provincia più fredda insieme a Viterbo, sono previsti 17 gradi, mentre a Viterbo le massime arriveranno a 18 gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole in tutto il Lazio, non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Dopo giorni di caldo, le temperature si fanno più rigide. Questo a causa di un vortice freddo che sta arrivando sull'Italia, e che porterà con sé pioggia e temporali, in arrivo soprattutto nel fine settimana. Soprattutto a partire da oggi, le temperature cominceranno a scendere in modo molto evidente, tanto da dover passare dalle mezze maniche alla giacca. A partire dalla prossima settimana, invece, il vortice freddo si sposterà verso la Grecia. Sulla penisola tornerà il caldo e le temperature andranno ad aumentare, proprio come nei giorni passati.