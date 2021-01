Domenica di pioggia oggi a Roma e nelle province del Lazio. La giornata del 10 gennaio sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti che continueranno per tutta la giornata sulla regione e da temperature basse. Nella capitale il termometro oscillerà tra 7 e 12 gradi, mentre le piogge cominceranno a cadere verso le 10 del mattino e continueranno fino alle 19. I venti soffieranno con intensità tra deboli e moderate. Anche a Frosinone le piogge cominceranno verso le 10 del mattino e continueranno per tutta la giornata, con precipitazioni consistenti e venti che soffieranno moderati per tutto il giorno. Le temperature saranno comprese tra 9 e 13 gradi. Freddo e pioggia anche a Latina, Rieti e Viterbo. Non ci saranno i temporali, né sono previsti al momento nubifragi: in ogni caso, quella di domenica 10 gennaio, sarà una giornata caratterizzata dal maltempo.

Meteo Roma e Lazio, cielo nuvoloso e deboli piogge

Il meteo dovrebbe migliorare nei prossimi giorni. Già da lunedì 11 gennaio le piogge smetteranno di cadere (almeno in alcune ore della giornata) per lasciare spazio ad annuvolamenti e schiarite. A Roma i cieli saranno molto nuvolosi e deboli piogge cadranno nelle ore più centrali della giornata, dove le temperature massime si attesteranno sui 9 gradi mentre la minima calerà addirittura a due, con lo zero termico a 1423 metri. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Non sono previste allerte meteo. Le stesse condizioni meteorologiche si verificheranno anche in provincia. La situazione dovrebbe poi migliorare nei prossimi giorni, con cieli più sereni e assenze di piogge, almeno fino al prossimo weekend.