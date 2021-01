La giornata di oggi, sabato 2 gennaio, si è aperta nella capitale con temporali e acquazzoni. Questa mattina alle 7 a Roma si è verificato un vero e proprio nubifragio che ha già allagato diverse strade. E se la situazione per ora sembra essere ancora sotto controllo, il timore è che durante la giornata le cose possano peggiorare. Le previsioni meteo di oggi infatti prevedono temporali per tutta la giornata, che dureranno dalla mattina fino a notte inoltrata. Non sembra che ci saranno ore in cui la pioggia smetterà di cadere, rischiando di provocare disagi ai cittadini. Le precipitazioni saranno molto abbondanti e consistenti, con fenomeni di carattere temporalesco. A preoccupare la mattina sarà soprattutto il vento, la cui intensità sarà molto forte. Si calmerà poi nel pomeriggio, quando poi il livello scenderà a ‘moderato'. Le temperature saranno invece compresa tra i 10 e gli 11 gradi.

Maltempo e temporali anche nel Lazio

Il meteo non sarà diverso nelle province, dove pure si verificheranno temporali e acquazzoni per tutta la giornata. A Frosinone comincerà a piovere sin dalla mattina e proseguirà per tutta la giornata fino a notte fonda, con venti che soffieranno forti soprattutto la mattina. Stessa situazione a Latina: temporali tutto il giorno, con venti che soffieranno molto forti la mattina e forti il pomeriggio. Condizioni meteo un po' più favorevoli a Rieti: anche qui è prevista pioggia per tutta la giornata, ma non i temporali che ci saranno nelle altre zone del Lazio. Anche l'intensità dei venti sarà minore rispetto agli altri comuni. Temporali a Viterbo fino alle 11 del mattino: nel pomeriggio sono previste piogge abbondanti, che torneranno a essere temporali verso la sera.