Meteo Capodanno, a Roma caldo anomalo e temperature primaverili: le previsioni Un caldo anomalo, con sole e temperature fino a 18 gradi queste le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per Capodanno 2022.

A cura di Alessia Rabbai

Previsioni meteo Roma, che tempo farà a Capodanno 2022

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 gennaio, Capodanno, registrano un caldo anomalo, che porterà le temperature decisamente al di sopra della media stagionale. Nonostante ci troviamo a cavallo tra dicembre e gennaio stiamo vivendo giornate di clima mite, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, dovuto all'influenza dell'anticiclone africano sul Bacino del Mediterraneo e sulle regioni centrali. Le temperature massime arriveranno a raggiungere i 18 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata e più che inverno sembrerà primavera, di essere a maggio. Un Capodanno all'insegna del bel tempo dunque, nonostante siano vietati dal decreto natalizio del Governo le feste in piazza, i concerti e le serate in discoteca, può rivelarsi un'occasione da non perdere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in altri modi, come con gite fuori porta, viaggi e passeggiate in città.

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 31 dicembre, ultimo dell'anno

Venerdì 31 dicembre 2021, ultimo dell'anno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, poco nuvoloso al mattino e nel corso del pomeriggio e di nuovo sereno alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 17 gradi centigradi. Il vento soffierà da moderato a debole. Quadro meterologico stabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il sole che brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata, con qualche sporadico annuvolamento nel corso del pomeriggio. Anche in questo caso sul fronte delle temperature ci troviamo con minime abbondantemente al di sopra dello zero e massime fino a 18 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 gennaio, Capodanno

Sabato 1 gennaio 2022 le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno, con temperature che oscilleranno tra minime di 9 e massime di 16 gradi centigradi. Un Capodanno che si preannuncia senza dubbio all'insegna bel tempo, un'occasione per organizzare gite fuori porta, viaggi e passeggiate all'aperto in città. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, così come sul resto dei capoluoghi del Lazio. Le temperature non subiranno particolari variazioni e resteranno piuttosto alte, considerato il mese di gennaio, sull'interno territorio del Lazio.