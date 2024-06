video suggerito

Mercato immobiliare, il dato inatteso: a Roma il valore di un bilocale è sceso rispetto a 8 anni fa A Milano il valore di un bilocale è praticamente raddoppiato rispetto al 2016, mentre a Roma è sceso di circa il 3 per cento. I quartieri in cui il prezzo dei bilocali è cresciuto, inoltre, sono quelli più lussuosi, come Prati.

A cura di Enrico Tata

Se a Milano il valore di un bilocale è praticamente raddoppiato in dieci anni, a Roma è invece diminuito. Nella Capitale, infatti, il valore medio di un appartamento con camera e cucina è passato dai 3.460 euro di 8 anni fa ai 3.346 di oggi, con un decremento del 3,3 per cento.

Secondo un'analisi effettuata da Immobiliare.it Insights, addirittura a Milano il valore è aumentato del 57 per cento in otto anni, ma ci sono realtà, come Roma, dove l'acquisto risulta più appetibile adesso che in passato.

Per un bilocale nel capoluogo lombardo nel 2016 occorreva spendere circa 3.278 euro e adesso, invece, ne occorrono oltre 5mila. La cifra richiesta è aumentata sensibilmente, più 44,5 per cento, anche a Bologna, e a Verona, più 41 per cento. In crescita, ma con percentuali più contenute, anche Firenze, Bari, Torino e Venezia. Praticamente stabile il valore a Napoli.

Roma, come anticipato, va in controtendenza. Se nel 2016 un bilocale valeva in media 3.460 euro al metro quadrato, oggi ne vale 3.346. E al contrario di Milano i quartieri che sono cresciuti non sono quelli periferici, ma quelli centrali e già costosi. Per esempio Prati-Borgo-Mazzini-Delle Vittorie, più 13,3 per cento, Termini-Repubblica, più 5,4 per cento, e Parioli-Flaminio, più 4,3 per cento. Il prezzo medio al metro quadro oscilla tra i 4.700 euro al metro quadrato di Termini e gli oltre 6mila dei Parioli.

"Milano si conferma un unicum in Italia. Se infatti in città come Roma e Napoli, dove i prezzi sono rimasti tutto sommato accessibili, ad acquisire più valore sono gli appartamenti posti in contesti già di pregio, nel capoluogo meneghino a crescere in maniera più rilevante è la periferia, in particolare quella che ora gode della presenza di mezzi pubblici veloci ed efficienti", ha spiegato Antonio Intini, Chief Business Development Officer di Immobiliare.it.