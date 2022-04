Menù ucraino nelle scuole di Roma: il 2 maggio varenyky al burro e pollo alla Kiev La comunicazione è stata data alle famiglie da diversi giorni e sui siti web le scuole romane hanno pubblicato la circolare ‘Menù progettuale ucraino’.

A cura di Alessia Rabbai

Varenyky al burro, pollo alla Kiev e patate. Sono i piatti che i bimbi delle scuole di Roma troveranno a mensa lunedì 2 maggio. Un menù ucraino che verrà inserito negli istituti scolastici comunali. Un'iniziativa che, come spiega l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, è pensata per "favorire l'integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini, che sono arrivati in Italia e a Roma, scappati dalla guerra e che frequentano le scuole della Capitale. Vogliamo farli sentire ancora più a casa". La comunicazione è stata data alle famiglie da diversi giorni e sui siti web le scuole romane hanno pubblicato la circolare ‘Menù progettuale ucraino'. Così i compagni di classe romani potranno gustare sapori e accostamenti diversi scoprendo piatti di un'altra tradizione culinaria, ma in fondo molto simili ai nostri.

Il menù ucraino nelle mense delle scuole di Roma

Il menù ucraino che sarà servito il 2 maggio nelle scuole di Roma vede varenyky al burro, pollo alla Kiev e patate. Il primo piatto, varenyky al burro, prevede dei ravioli originari dell'Est Europa, particolarmente amati sia in Ucraina che in Russia. Si tratta di triangoli di pasta ripiegati su se stessi e farciti con carne, ma tra gli ingredienti del ripieno possono esserci anche con funghi, carote, cipolle, salvia e ovviamente burro. Per secondo e contorno il menù ucraino propone pollo alla Kiev e patate. I petti di pollo vengono farciti con prezzemolo tritato, aglio, burro, sale, pepe e scorza di limone tramite un taglio e una sache a poche. Lo step successivo è passarli nella farina, uova e pangrattato e fritti in padella. Servirli accompagnati dalle patate, anch'esse al burro. Piatti semplici che, si spera, piaceranno a tutti, studenti e insegnanti.