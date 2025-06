video suggerito

Mentana, perde il controllo della moto e cade violentemente a terra: 37enne in condizioni disperate L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Gattaceca, al civico 69, nel comune di Mentana. L’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, è in pericolo di vita. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Mentana, piccolo comune alle porte di Roma. Un uomo di 37 anni ha perso il controllo della sua moto in via Gattaceca, al civico 69, cadendo violentemente a terra. Soccorso immediatamente dagli operatori sanitari del 118, è stato portato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, e non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Tante le persone che hanno assistito all'incidente e che in queste ore non hanno smesso di chiedersi come stia il 37enne. "Ero lì tra i primi arrivati, e abbiamo chiamato l’ambulanza, insieme a mia mamma che è riuscita anche a dirgli una parola di conforto prima che arrivasse la prima ambulanza – il commento di una persona -. Se si possono avere notizie in qualche modo vorrei sapere come starà, non abbiamo smesso di pensarlo e speriamo si riprenda". Un operatore della Croce Rossa intervenuto sul posto, ha definito le condizioni del ragazzo "molto gravi". I soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo fortunatamente, condizione necessaria per il trasporto in sicurezza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – residente a Fonte Nuova – ha perso il controllo della sua moto Suzuki, cadendo a terra e riportando ferite gravissime. Da capire come mai abbia perso il controllo del mezzo, se per una distrazione o per le condizioni della strada, che in molti definiscono totalmente inappropriate a causa delle tantissime buche che possono costituire un problema soprattutto per le due ruote.