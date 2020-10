La pagina Facebook ‘Meteo e Territorio Rocca di Papa' ha pubblicato una fotografia che ritrae un mega ‘mulinello' al centro del Lago Albano a Castel Gandolfo, Castelli Romani. Lo scatto è diventato virale, è stato commentato da centinaia di cittadini e alcuni di loro si dicono molto preoccupati. Il fenomeno, tra l'altro, riferiscono in molti, è stato osservato tempo fa sul vicino lago di Nemi.

Le possibili spiegazioni dello strano fenomeno

Alcuni cittadini credono che possa essere collegato a eventi sismici in zona, ma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato alcun movimento nel sottosuolo in zona nelle ultime ventiquattro ore. Altri suggeriscono che potrebbe trattarsi di movimenti di correnti di acqua calda-fredda. Altri ancora credono che si sia trattato di un effetto dovuto al forte vento e infine alcuni hanno ricordato che negli ultimi giorni Acea sta prelevando molta acqua dal bacino del lago e quindi il mulinello potrebbe essere causato proprio da questo. Per il momento, però, non c'è alcuna certezza sulle cause che hanno provocato il fenomeno fotografato e postato su Facebook.

L'intera zona dei Castelli Romani, ricordiamo, si trova sul vulcano Laziale o vulcano Albano. Si tratta di un vulcano attivo, ma quiescente, dormiente da millenni. L'ultima attività eruttiva potrebbe essersi verificata addirittura 5mila anni fa, mentre oggi i fenomeni vulcanici si riducono ad emissioni di gas, deformazioni del suolo e piccoli terremoti, frequenti ma molto raramente distruttivi. I due laghi, il lago di Nemi e il lago Albano hanno entrambi, quindi, origine vulcanica.