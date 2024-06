video suggerito

Maxischermo a Roma per Italia-Croazia agli Europei: dove vedere gli Azzurri

A cura di Rosario Federico

Il Commissario Tecnico dell'Italia Luciano Spalletti durante una sessione di allenamento degli Azzurri prima della partita Italia-Croazia. (Foto LaPresse)

Si gioca il passaggio del turno e l'arrivo agli ottavi di finale. Questa sera alle ore 21 gli Azzurri di Luciano Spalletti affronteranno la terza partita della fase a gironi di Euro 2024 contro la Croazia a Lipsia. La partita è decisiva per il cammino dell'Italia nella competizione e sono diversi i maxi-schermi a Roma pronti per accogliere appassionati, tifosi, simpatizzanti del gioco del calcio per supportare i propri campioni. In attesa di un verdetto per l'approdo alla fase ad eliminazione diretta, si spera positivo per l'Italia, è il momento giusto per tifare, sventolare le bandiere italiane e indossare le maglie con lo stemma italiano. A Lipsia la Nazionale dovrà almeno pareggiare per essere sicura di strappare il pass della qualificazione. Il match arriva dopo le partite disputate sabato 15 giugno contro l'Albania, vinta per 2 a 1, e la sconfitta di giovedì 20 giugno contro la Spagna con il punteggio di 1-0.

Si potrà vedere il match alla Festa dell'Unità di Caracalla dove ci sarà uno schermo per gli Azzurri. La partita sarà trasmessa sui maxi schermi a disposizione del Piccolo America durante la rassegna cinematografica in piazza nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci. Così come a piazza Vittorio nel CineVillage, a Monteverde e al Centro di Socializzazione il Casale. Nel pieno centro della Capitale sono diversi i pub che trasmettono l'incontro tra cui l'Abbey Theatre e il Nag's Head.

Cibo e partita a Testaccio, alla Città dell'Altra Economia di largo Dino Frisullo al Barbarossa BeerFood, a villa Lazzaroni e alla birreria di Eataly. Schermo da 150 pollici al Csoa Corto Circuito di via Filippo Serafini. Italia-Croazia sarà visibile anche a Castelverde al Villaggio in Festa a Largo Scapoli 36 e nel quartiere Parioli all'hotel The Hoxton, Mediterraneo al Maxxi, Sessantotto e Talenti Village e infine all'Eur Social Park. Partita trasmessa anche al Monk, all'Angeli Rock e a Montesacro prenotando però uno dei 200 posti sulla riva del fiume Aniene di Sponda.