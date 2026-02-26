Maxiblitz dei carabinieri al Quarticciolo: 11 arresti e oltre 300 dosi di crack e cocaina sequestrate

I carabinieri in azione al Quarticciolo

Una nuova maxioperazione dei carabinieri nella giornata di mercoledì 25 febbraio al Quarticciolo. Undici persone arrestate in flagranza, un’ordinanza di custodia cautelare eseguita, oltre 320 dosi di droga sequestrate tra crack e cocaina e circa 2.500 euro in contanti recuperati. È questo il bilancio dei controlli dei militari nella borgata della periferia est di Roma.

Blitz dei carabinieri al Quarticciolo: undici arrestati

L’operazione è stata organizzata dalla Compagnia Roma Casilina nell’ambito dei controlli straordinari disposti in città. Le pattuglie hanno osservato i movimenti tra i palazzi popolari, intervenendo quando sono scattati gli scambi di droga o i tentativi di fuga. Tra le persone arrestate c’è un romano di 36 anni, già con precedenti, trovato con 14 dosi tra crack e cocaina e 340 euro in tasca. Un ragazzo tunisino di 19 anni è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi: durante la corsa avrebbe cercato di nascondere sotto un’auto quattro dosi di cocaina, poi recuperate.

Una confezione con varie dosi di stupefacente trovata in un tombino

Arrestata anche una donna di 40 anni, originaria di Benevento, sorpresa mentre vendeva una dose di crack. Nella successiva perquisizione sono state trovate altre nove dosi della stessa sostanza. Nel corso dei controlli sono stati fermati anche altri cittadini stranieri, provenienti da Gambia, Tunisia, Siria e Albania, trovati con quantità variabili di stupefacenti e denaro contante. In tre casi i militari hanno sequestrato complessivamente circa 1.800 euro.

Oltre agli arresti avvenuti sul posto, è stato rintracciato un 32enne senegalese destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere: avrebbe violato più volte il divieto di dimora che gli era stato imposto. Un 18enne tunisino è stato invece denunciato perché trovato con oltre 21 grammi di hashish e 180 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Prosegue la serie di interventi di varie forze dell'ordine che da tempo interessano il Quarticciolo, considerato una delle principali piazze di spaccio di crack e cocaina nella Capitale.