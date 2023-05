Maxi tamponamento sull’A1 fra Frosinone e Ferentino: coinvolte sei automobili, strada chiusa L’incidente alle ore 13 di oggi, lunedì 22 maggio 2023 nel tratto fra Frosinone e Ferentino: 6 mezzi coinvolti nel maxitamponamento, feriti trasportati ad Alatri.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Sei automobili sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento nel tratto di autostrada A1 che collega Frosinone a Ferentino. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, lunedì 22 maggio 2023, verso le ore 13 e si è verificato all'altezza del chilometro 624.

Sul posto, come riportano alcune testate locali, sono arrivati immediatamente i soccorsi. Oltre agli agenti della polizia della sottosezione dell'autostrada A1, subito arrivati per svolgere i primi rilievi sull'incidente, per cercare di comprendere l'esatta dinamica del sinistro e cercare di verificare eventuali responsabilità del caso, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118. Non appena arrivati, i medici e gli infermieri hanno immediatamente preso in cura le persone rimaste ferite nello scontro fra le sei auto e le hanno trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri.

Maxi tamponamento sull'A1: tratto di strada chiuso

In breve tempo, dopo l'incidente, si è sviluppata una lunga coda di veicoli: si stimano circa 8 chilometri di traffico tra Ceprano e Ferentino. Autostrade per l'Italia consiglia a chi si trova al volante sull'autostrada in queste ore di utilizzare, come alternativa per raggiungere Roma, la SS6 Casilina dopo essere usciti a Ceprano e di rientrare sull'A1 soltanto ad Anagni. I veicoli lungo la strada stanno continuando a transitare su due corsie, ma procedono con lentezza.

Come riporta Luceverde Infomobilità sul suo profilo Twitter, inoltre, oltre alla chiusura della circolazione lungo il tratto fra Frosinone e Ferentino, è stata chiusa l'entrata da Frosinone verso Roma.

Articolo in aggiornamento