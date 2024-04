video suggerito

Incidente fra autobus a Roma, la mamma della neonata: “Le ho fatto da scudo, basta che stia bene” Ha dolori ovunque la mamma della neonata, ma non le interessa: “Mi fa male tutto, ma l’importante è che la piccola stia bene”. Le due sono rimaste coinvolte ieri nel maxi incidenti fra bus a Monte Mario. Almeno 9 le persone rimaste ferite nello scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra lo scontro fra autobus alla stazione Monte Mario di Roma. A destra una donna in ospedale (foto di repertorio).

Sono almeno 9 le persone rimaste ferite nell'incidente fra due autobus venerdì 5 aprile 2024 a Monte Mario. Fra loro una neomamma con la sua piccola, di appena due mesi. "Ho visto la morte in faccia, ma l'unica cosa che conta è che la piccola stia bene", ha dichiarato la donna, 32 anni, davanti al pronto soccorso pediatrico del Policlinico Gemelli.

La trentaduenne è arrivata subito dopo l'incidente, avvenuto alle ore 13 in prossimità della stazione di Roma Monte Mario, nel vicino capolinea. A scontrarsi un bus dell'Atac e uno Tpl, il 998, dove si trovava la maggior parte delle persone rimaste ferite. "Mi fa male tutto ma non m'importa. Mi basta che lei stia bene", ha aggiunto la trentaduenne.

Nel frattempo procedono le indagini. Si attendono i risultati dei test tossicologi sul conducente nel mezzo Atac, nel frattempo quelli effettuati sull'autista al volante di quello Tpl sono risultati tutti negativi. I caschi bianchi continuano a cercare di ricostruire l'incidente. Si sta facendo largo l'ipotesi che lo scontro possa essere avvenuto a causa di un guasto tecnico, probabilmente ai freni dell'autobus.

Leggi anche Incidente tra autobus a Monte Mario: 9 feriti tra cui mamma e figlia di 2 mesi in codice rosso

Il bus incidentato nella stazione Monte Mario di Roma.

Il racconto della mamma della neonata

L'autobus era ancora nel capolinea quando il mezzo Tpl si è schiantato contro. "Sono salita a bordo, avevo mia figlia fra le braccia, la stavo allattando – ha spiegato – Ho avuto tanta paura, sono confusa e mi fa male la testa", ha raccontato la trentaduenne, arrivata in ospedale in codice rosso che ha riportato un trauma cranico e un colpo di frusta. Nessuna lesione, invece, alla piccola, immediatamente visitata ma fortunatamente salvata dall'abbraccio della donna. "Io ho dolore ovunque, ma non mi importa", ha dichiarato a il Messaggero.

"Un boato improvviso, i vetri in frantumi. Poi sono caduta. La stringevo forte fra le braccia, ho provato a farle scudo con il mio corpo – ha continuato la trentaduenne – Ho chiuso gli occhi, quando li ho riaperti non capivo più niente. La mia unica preoccupazione è che la piccola non avesse riportato tagli", sottolinea, pensando alla bambina.

"C'erano feriti ovunque, gente che piangeva, che urlava. Una delle poche persone che stava bene mi ha aiutato ad alzarmi, poi ha chiamato i soccorsi. Potevamo morire".

L'arrivo dei vigili urbani di Roma Monte Mario sul luogo dell'incidente.

Come stanno le persone rimaste ferite nell'incidente

Le due, come anche tutte le altre persone rimaste ferite, sono state trasportate d'urgenza in ospedale. La maggior parte di loro è stata dimessa oggi e, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. A restare coinvolti nell'incidente cinque mezzi: due autobus Tpl, un bus Atac, una Toyota Yaris e una Dacia Duster. Sul caso continuano ad indagare gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Non appena scattato l'allarme sono arrivate sei pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario per svolgere i rilievi necessari e gestire la viabilità.