Maxi tamponamento sul Grande Raccordo Anulare, cinque auto coinvolte: un ferito in codice rosso

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente lungo il Grande Raccordo Anulare a Roma. Stavolta le immagini del sinistro però – fortunatamente non grave – sono rimbalzate su tutti i social per la singolarità di quanto avvenuto. In un video diffuso dal canale social Welcome to Favelas si vede una lunga fila di macchine ferma sulla corsia di sorpasso nella Galleria Cassia, di cui cinque coinvolte in un tamponamento a catena. L'incidente, avvenuto questa mattina, ha causato il ferimento di una persona, trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Le sue ferite, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni, e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Dai primi accertamenti, sembra che le auto non abbiano frenato in tempo per evitare le macchine già ferme in quel tratto di strada per il traffico intenso, e che si siano quindi scontrate le une con le altre. Una in particolare è stata addirittura sollevata a causa dell'impatto, finendo quasi per ribaltarsi.

L'incidente ha causato inevitabilmente ripercussioni al traffico stradale, con forti disagi per chi avrebbe dovuto prendere il Grande Raccordo Anulare e si è visto costretto a cambiare itinerario. I rilievi del sinistro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, sono stati affidati alla Polizia Stradale, che sta lavorando per appurare eventuali responsabilità. A giudicare dalle immagini, è probabile che la distrazione, unità all'alta velocità e al mancato rispetto delle distanze di sicurezza, abbia contribuito a causare l'incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.