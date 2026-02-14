Maxi sequestro in pescheria a Formia, trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabili

Immagine di repertorio

Quasi duecento chili in totale, tra pesci e molluschi, arrivati da chissà dove e conservati chissà come, e quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano: è quello che è stato sequestrato in una pescheria di Formia, in provincia di Latina, nel corso di un servizio di controllo volto a verificare il rispetto delle normative a tutela dei consumatori. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Forestale di Spigno Saturnia, insieme a personale dell'Asl veterinaria (dipartimento di prevenzione collettiva) e agli Ispettori dell'Icqrf di Roma.

Il controllo è cominciato nei locali del punto vendita, dove la pescheria svolge il commercio al dettaglio. Lì sono stati rinvenuti prodotti ittici (molluschi, vongole veraci, cozze, pesci serra, palamita, marmore, razze e alici) per un totale di 71,5 chili del tutto privi di idonea documentazione sulla tracciabilità. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo; 38 chili di molluschi bivalvi sono stati distrutti, mentre gli altri 33,5 chili di prodotti ittici sono stati devoluti in beneficenza.

Le operazioni si sono successivamente estese al deposito della ditta, con annessa cella frigorifera; sono stati trovati 120 cartoni di prodotti congelati (cernie, polpi e seppie) per un totale di 111 chili, anche in questo caso privi di qualsiasi tipo di etichettatura o documentazione per la tracciabilità. Anche per questa partita di merce è quindi scattato il sequestro amministrativo e lo smaltimento sotto il controllo dell'autorità sanitaria. A carico del titolare della pescheria sono stati notificati verbali per complessivi 1.500 euro da parte dei carabinieri e dell'Asl.