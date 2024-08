video suggerito

Maxi rogo a Roma, restano gravi le condizioni dei quattro soccorritori: uno di loro in rianimazione Sono gravi le condizioni dei quattro operatori rimasti feriti oggi nel rogo che ha devastato la zona compresa tra Torre Spaccata e Cinecittà Est. Uno di loro è ricoverato in rianimazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono gravi le condizioni dei quattro soccorritori – un capo squadra dei Vigili del Fuoco e tre volontari della Protezione Civile – rimasti feriti oggi nel maxi rogo divampato a Roma, nella zona di Cinecittà. A renderlo noto è la Regione Lazio. "L’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, vista la gravità dell’emergenza, ha attivato sin dai primissimi minuti il piano ‘PEIMAF', mobilitando tutto il personale medico e infermieristico previsto nel protocollo, con l’aggiunta di due chirurghi e l’implementazione dell’intero piano infermieristico della struttura. Per garantire un intervento tempestivo, tutti gli ustionati già ricoverati sono stati trasferiti nei reparti indicati dal ‘PEIMAF', al fine di assicurare la massima attenzione ai nuovi pazienti".

"I parenti dei quattro operatori ricoverati riceveranno aggiornamenti costanti ogni ora, con spiegazioni dettagliate sulle problematiche. Inoltre, sarà fornito loro supporto psicologico. L’Azienda sanitaria ha garantito anche un monitoraggio costante e aggiornamenti ai colleghi della Protezione Civile dei tre operatori ricoverati e al Vigile del Fuoco. Le condizioni sanitarie dei quattro operatori, tutti in prognosi riservata, restano gravi. Sono intubati e sedati per alleviare il dolore. Attualmente, tre di loro sono ricoverati presso il Centro Grandi Ustioni, mentre l’altro si trova in rianimazione".

L'incendio è divampato verso le 15 di oggi in via Filomusi Guelfi, nella zona di Cinecittà. Una vasta area piena di sterpaglie ha preso fuoco, raggiungendo anche le abitazioni, lambite dalle fiamme. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, gli agenti della Polizia di Stato, i volontari della Protezione Civile. Per spegnere il rogo, l'ennesimo nella capitale in quest'estate rovente, ci sono volute ore.

Solidarietà ai quattro operatori feriti è arrivata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”. "Seguo con attenzione insieme ai vertici della ASL le condizioni di salute dei tre volontari e del vigile del fuoco rimasti ustionati questo pomeriggio – le parole di Francesco Rocca, presidente della Regione – Sono in cura presso il Sant’Eugenio. A loro il mio pensiero cui si unisce quello di tutta la Regione".