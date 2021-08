Maxi rapina al Compro oro in pieno giorno: il bottino è di 200mila euro I punti oscuri di questa vicenda sono diversi: perché la donna girava con una borsa piena di gioielli? Come facevano i rapinatori a conoscere il contenuto della borsa? Chi ha aiutato i rapinatori a far perdere le loro tracce? Su questi dettagli si stanno concentrando le indagini delle forze dell’ordine.

A cura di Enrico Tata

Maxi rapina in pieno giorno in un Compro oro di via dell'Acqua Bullicante, a Torpignattara, Roma. Armati di pistola, due malviventi hanno atteso che la titolare del negozio entrasse all'interno. L'hanno avvicinata a bordo di una moto, hanno afferrato la sua borsa e gliel'hanno rubata. All'interno c'erano gioielli dal valore di oltre 200mila euro. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina intorno alle 9.30. Non è chiaro il motivo per cui la donna avesse in borsa 200mila euro di gioielli: i due rapinatori si sono avvicinati, hanno puntato una pistola, probabilmente finta, per spaventarla e le hanno rubato la borsa. Evidentemente sapevano cosa c'era al suo interno.

La vittima: "Parlavano in romanesco"

La vittima ha immediatamente chiamato la polizia e gli agenti sono arrivati sul posto a bordo di diverse volanti. "Avevano il casco, non li ho visti in volto, mi sembra che abbiano detto qualche parola in romanesco", ha raccontato la signora stando a quanto riporta il Messaggero. Probabilmente, riporta ancora il quotidiano romano, i due hanno agito con l'aiuto di un basista. Come anticipato, i punti oscuri di questa vicenda sono diversi: perché la donna girava con una borsa piena di gioielli? Come facevano i rapinatori a conoscere il contenuto della borsa? Chi ha aiutato i rapinatori a far perdere le loro tracce? Su questi dettagli si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine. È possibile che i responsabili vengano rintracciati, ma è sicuramente più complicato ritrovare i gioielli, che potrebbero essere stati già venduti o piazzati sul mercato nero. A quel punto, ritrovarli diventerebbe davvero un'impresa proibitiva.