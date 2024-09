Maxi inseguimento al centro di Roma, 25enne ubriaco e drogato rischia di falciare passanti: arrestato

video suggerito

Un ragazzo di venticinque anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale al termine di una folla corsa per le vie del centro storico della capitale. Il giovane, sotto effetto di alcol e droghe, ha prima quasi travolto un gruppo di persone che stava attraversando la strada, poi è scappato, bruciando diversi semafori rossi e cercando di speronare la macchina di servizio. Un comportamento pericolosissimo, nel quale diverse persone hanno rischiato di rimanere ferite o peggio.

L'episodio è avvenuto ieri notte verso l'una e mezza. Gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno visto il 25enne che, alla guida di una Ford Focus, ha rischiato di travolgere un gruppo di persone che stava attraversando nei pressi di piazza Venezia. Il giovane procedeva a folle velocità, senza frenare, e passando col rosso ai vari semafori, rischiando seriamente di falciare le persone che in quel momento erano ancora in strada per le vie del centro storico. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt lui ha rifiutato di fermarsi e ha continuato nella sua folle corse. Alla fine il 25enne è stato fermato in via Arenula dopo che altre pattuglie sono arrivate in ausilio. Ma le cose, nonostante l'inseguimento fosse finito, non sono migliorate.

Il ragazzo, che è risultato essere sotto l'effetto di alcol e droga, ha cominciato a minacciare e insultare gli agenti, che lo hanno arrestato. Portato negli uffici di via della Greca, ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori che, dato lo stato molto alterato, lo hanno portato in ospedale sia per le cure mediche del caso, sia per sottoporlo ai test alcolemici e tossicologici (ai quali è risultato positivo). Al termine degli accertamenti è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane aveva con sé due coltelli, uno spray al peperoncino. L'auto è stata sequestrata e la patente revocata, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se è stata falsificata.