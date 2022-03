Maxi incidente a Settebagni, coinvolta anche un’automobile della Polizia Sono in corso i rilievi per un maxi incidente a Settebagni: fra le vetture coinvolte, anche l’automobile della Polizia. Code e rallentamenti fra il Grande Raccordo Anulare in direzione di Monterotondo Scalo.

Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 18 marzo 2022, si è verificato un incidente stradale a Settebagni, nell'area più a nord di Roma, all'altezza dello svincolo su via Salaria. Sul posto sono arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi che sono ancora in corso.

L'incidente ha coinvolto quattro vetture, come si vede nell'immagine, anche un'automobile della Polizia di Stato. La pattuglia coinvolta era si stava dirigendo a svolgere un intervento in ausilio agli agenti di Fidene quando, durante il sorpasso, si è scontrata contro la smart che stava transitando in senso contrario. Coinvolto nel sinistro anche un mezzo Iveco e una quarta automobile.

Nel sinistro, avvenuto fra le 15.20 e le 15.30, sono rimaste ferite tutte le persone a bordo della volante e della Smart, illeso il conducente del camion. I due agenti della Polizia, un uomo alla guida e una donna capopattuglia, sono stati entrambi trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in codice rosso, mentre la donna alla guida della Smart, una ragazza di 29 anni, anche lei in codice rosso, è stata portata al Pronto Soccorso dell'Umberto I.

Code e rallentamenti all'altezza di Settebagni

Come ha riportato Luceverde Roma su Twitter, a causa dell'incidente ci sono state ripercussioni sulla viabilità della zona: il traffico adesso è rallentato dal Grande Raccordo Anulare in direzione di Monterotondo Scalo.