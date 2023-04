Maxi incidente a Latina, Suv supera una bici e si scontra frontalmente con un’auto: grave una donna Maxi incidente tra cinque veicoli e una bici oggi a Latina, in via Isonzo. Gravissima una donna portata in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Latina, in via Isonzo. Cinque veicoli e un ciclista sono rimasti coinvolti in un maxi sinistro che ha richiesto l'intervento di quattro ambulanze e un elicottero: il bilancio è di sette persone ferite, di cui una in gravissime condizioni.

Secondo le prime informazioni, la carambola sarebbe stata innescata da un Suv nel tentativo di superare un ciclista. Il veicolo, lanciato ad alta velocità, ha però preso in pieno una Fiat Punto che veniva nel senso opposto di marcia, colpendola frontalmente. Alla guida dell'auto colpita c'era una donna, rimasta gravemente ferita nell'incidente.

Sono sette le persone rimaste ferite nell'incidente. La più grave è proprio la donna, che è stata portata in ospedale con l'eliambulanza. Data la gravità delle sue condizioni, gli operatori sanitari giunti sul posto hanno deciso di trasportarla al nosocomio con l'elicottero, in modo da non perdere tempo prezioso per le cure.

Sul posto, gli agenti della Polizia Locale, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa diverso tempo al traffico veicolare, causando inevitabili disagi ai cittadini.

Attraversa via Pontina, morto un uomo

Si tratta del secondo grave incidente avvenuto oggi a Latina, dopo la morte di un uomo investito mentre attraversava su via Pontina. Si tratta di un anziano di novantuno anni, morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione. La strada è stata chiusa diverse ore.