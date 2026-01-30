Maxi furto in villa a Cerveteri, rubati orologi Rolex e gioielli per 100mila euro: indagini in corso

Si sono introdotti in una villetta vicino Roma approfittando dell’assenza dei proprietari: maxi furto a Cerveteri di gioielli e orologi da 100mila euro.

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi in una villetta a Roma e derubarla. È quanto avvenuto a Cerveteri nei giorni scorsi all'interno di un'abitazione presa di mira da un gruppo di ladri: rubati gioielli e orologi Rolex il cui valore, secondo gli inquirenti, ammonterebbe a circa 100mila euro.

Maxi furto a Cerveteri: cosa è successo

Il maxifurto risale a qualche giorno fa, a metà gennaio, quando l'abitazione è stata presa di mira da un gruppo di ladri. È avvenuto nella giornata del 14 gennaio scorso, nel corso del pomeriggio. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per introdursi nella villetta.

Una volta all'interno il gruppo, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe composto da ladri professionisti, ha perlustrato l'intera abitazione, passando in rassegna le varie camere alla ricerca della cassaforte. Una volta individuata, l'hanno aperta e si sono impossessata di tutti gli oggetti preziosi che si trovavano al suo interno.

Maxi furto in villa, rubati preziosi da 100mila euro

Trovata la cassaforte, i ladri l'hanno scassinata e hanno preso con loro tutti i preziosi che si trovavano al suo interno. Secondo quanto emerso durante le prime indagini, si tratterebbe per lo più di gioielli e orologi di lusso, soprattutto di marca Rolex, per un valore totale di circa 100mila euro. Il gruppo è poi riuscito ad allontanarsi indisturbato, approfittando dell'assenza dei proprietari della villetta che hanno trovato l'abitazione a soqquadro una volta rientrati. E la cassaforte completamente vuota.

Le indagini in corso dopo il furto: "Si tratta di professionisti"

A quel punto è immediatamente scattato l'allarme: i padroni di casa hanno sporto denuncia ai carabinieri che si sono immediatamente messi al lavoro per tentare di risalire ai responsabili del furto. Secondo quanto raccolto fino ad ora, visto il modus operandi e la strategia con cui hanno agito, organizzata nei minimi dettagli, l'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di una banda di ladri professionisti, entrati in casa senza neppure ricorrere a effrazioni delle finestre e delle porte di accesso a casa.