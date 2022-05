Matteo Valentini, il ragazzo aggredito a Colli Aniene si è svegliato dal coma: il caso a una svolta Matteo Valentini è sveglio: dopo settimane di stallo, il caso potrebbe ora arrivare a una svolta. Il 20enne potrebbe infatti spiegare cos’è successo la notte tra l’8 e il 9 aprile.

A cura di Natascia Grbic

Matteo Valentini, il giovane trovato in coma a Colli Aniene con una grave ferita alla testa, è sveglio. Dopo settimane di ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale Umberto I di Roma, Matteo finalmente ha aperto gli occhi. E tra poco sarà probabilmente in grado di parlare e rompere il velo di mistero che aleggia ancora intorno al suo caso. Da quando è stato trovato riverso in viale Sacco e Vanzetti, infatti, sono pochi i passi in avanti fatti dagli investigatori. I poliziotti del commissariato San Basilio si sono trovati di fronte un muro di ‘non so' e ‘non ho visto niente', che non hanno aiutato nelle indagini. E le telecamere acquisite nella zona dell'aggressione, non hanno finora fornito immagini utili a identificare chi ha aggredito il ragazzo. La speranza è che adesso sia proprio Matteo Valentini a dire agli inquirenti cosa è accaduto la notte tra l'8 e il 9 aprile.

I punti da chiarire dell'aggressione a Matteo Valentini

Sono molti i punti da chiarire riguardo la vicenda di Matteo Valentini. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni: il ragazzo è stato trovato riverso in terra con una ferita alla testa, il naso rotto e varie ferite, che hanno fatto pensare subito a un'aggressione. Inizialmente si era ipotizzato anche un incidente stradale, con Matteo investito da una macchina pirata: le sue ferite però, non sono risultate compatibili con un investimento. Qualcuno potrebbe quindi averlo aggredito. Ma chi? Forse un estraneo, con cui il ragazzo potrebbe aver avuto un diverbio, o una persona che conosceva. Fatto sta che il tutto è successo in una manciata di minuti: appena sette. Nessuno degli amici del ragazzo seduti a poca distanza dal luogo dell'aggressione ha visto o sentito nulla: ai poliziotti hanno riferito di aver visto un'ambulanza, ma di non avere pensato fosse arrivata per Matteo.