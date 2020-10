Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla manifestazione nazionale dei sindacati SAP e LES Polizia di Stato, SAPPE Polizia Penitenziaria, SIM Sindacato Italiano Militari Carabinieri e Guardia di Finanza che si è tenuta ieri a piazza del Popolo. Quando è intervenuto, ha però parlato senza mascherina. Contravvenendo quindi all'ordinanza della Regione Lazio che impone di portare la mascherina anche nei luoghi aperti, non solo in quelli chiusi. Salvini, che ha indossato i dispositivi di protezione individuale durante la manifestazione, ha però deciso di levarli nel momento del suo intervento. E non sembra che qualcuno gli abbia fatto notare di doverli indossare.

Fermato l'attore Enrico Montesano perché senza mascherina

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha disposto l'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutto il Lazio in seguito all'aumento dei contagi, che da due giorni viaggiano oltre le 500 unità. Numeri preoccupanti, che hanno portato all'approvazione di misure più restrittive in tutta Italia. Chi viene sorpreso in strada senza mascherina, viene quindi multato. L'altro giorno è stato fermato anche l'attore Enrico Montesano, noto per le sue posizioni no mask. Montesano aveva partecipato alla manifestazione per la liberazione di Chico Forti, cui aveva preso parte anche Matteo Salvini. Né lui né la moglie indossavano la mascherina: fermati dalle forze dell'ordine, sono stati invitati a indossarla. L'attore è andato su tutte le furie, prima dicendo che è vietato dalla legge andare in giro col volto coperto, poi urlando che gli dava fastidio. Alla fine ha messo la mascherina su bocca e naso ed è andato via.