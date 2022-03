Matteo Giovannetti morto in moto per una buca: condannati un funzionario comunale e due dirigenti Il giudice ha condannato un funzionario comunale e due dirigenti a un anno di reclusione per la morte di Matteo Giovannetti, caduto dalla moto per una buca e morto a 19 anni il 26 gennaio del 2012.

A cura di Alessia Rabbai

Matteo Giovannetti

Un anno di reclusione per omicidio colposo è la condanna stabilita dal giudice Maria Teresa Cialoni nei confronti di Savino Senisi, funzionario comunale dello Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) del Comune di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, è ritenuto responsabile della morte di Matteo Giovannetti, per non aver controllato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del tratto di strada di via Colombo, nei pressi del Viadotto della Magliana, dove il 26 gennaio del 2012 è caduto dalla sua moto a causa di una buca. Ad essere condannati sempre ad un anno di reclusione sono anche Giuseppe Mapei e Carlo Giorgi, dirigenti del consorzio Stabile Scarl, ditta vincitrice dell’appalto.

Matteo Giovannetti caduto dalla moto per una buca e morto a 19 anni

Una sentenza che è arrivata a distanza di dieci anni dalla scomparsa prematura del diciannovenne. All'inizio il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il caso, che è stato poi riaperto, grazie a un'istanza presentata nel 2015 dal legale della famiglia Giovannetti Francesco Lancellotti, per una consulenza che avesse come scopo quello di verificare la dinamica dell'incidente. Il 26 gennaio di dieci anni fa Matteo Giovannetti era in sella alla sua moto e stava viaggiando lungo via Cristoforo Colombo, quando a causa di una buca presente sul manto stradale, ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito rovinosamente sull'asfalto perdendo la vita a soli diciannove anni. La Procura della Repubblica di Roma ha sostenuto che responsabile della scarsa manutenzione della strada sarebbe stata una persona morta durante le indagini, risultata non in possesso dei requisiti richiesti in quanto né Geometra né Ingegnere e questo Senisi e Giorgi lo avrebbero saputo.