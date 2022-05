Massima sicurezza all’Olimpico per Roma-Leicester: modifiche a bus e metro dalle 22 Roma Leicester, prevista la parziale sospensione del trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 2 di oggi, giovedì 5 maggio. Ecco tutte le modifiche alle linee bus e metro Atac.

A cura di Enrico Tata

Allo Stadio Olimpico si giocherà questa sera la semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester. In palio la finale di Tirana. Si riparte dall'1 a 1 conquistato dai giallorossi in Inghilterra. In occasione della partita la Questura di Roma ha messo in campo una serie di provvedimenti per garantire massima sicurezza nell'area dell'impianto sportivo.

Le modifiche a bus e metro durante e dopo la partita tra Roma e Leicester

Tra questi, è prevista anche la parziale sospensione del trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 2 di oggi, giovedì 5 maggio:

Atac informa che le linee che attraversano il centro di Roma o hanno il capolinea all'interno della Ztl del centro, effettueranno In particolare, le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.00. Le linee notturne gestite da Atac, invece, effettueranno le prime partenze dai capolinea a partire dalle ore 2. ATTENZIONE – il servizio bus navetta sostitutivo sarà attivo ma non transiterà dalle stazioni Cavour, Colosseo e Circo Massimo. Regolare anche il servizio sulle ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Roma – Leicester: le linee di bus che verranno modificate

Trentuno linee di bus Atac effettueranno, come anticipato, le ultime corse dai capolinea alle ore 22, poi saranno sospese e riprenderanno la mattina del 6 maggio. Due linee, la 8 e la 590 seguiranno un percorso limitato. La linea 8 proveniente da Casaletto terminerà le corse alla fermata Trastevere/Da Feltre; la linea 590 proveniente da Subaugusta terminerà le corse a piazzale Flaminio. Diciassette linee notturne inizieranno il servizio alle ore 2.00 dai capolinea. Le partenze previste dopo le ore 2.00 potrebbero, inoltre, essere riprogrammate e seguire orari modificati

Queste le linee di tram e bus che consentiranno il deflusso dei tifosi dallo stadio Olimpico: