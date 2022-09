Massacrata di botte dal compagno: “Ha cercato di strangolarmi e mi ha distrutto casa” È finito a processo per maltrattamenti, lesioni aggravate e rapina un 52enne accusato di aver massacrato di botte la compagna e di averla mandata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

È finita due volte in ospedale con traumi e lividi, picchiata dal compagno che l'ha massacrata di botte. "Ha cercato di strangolarmi, mi ha fatta finire al pronto soccorso con traumi e lividi e mi ha distrutto casa" è quanto la cinquantaduenne ha raccontato in aula. Il compagno trentacinquenne è infatti finito a processo e dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e rapina.

Come riporta la testata locale Tuscia Web la donna sarebbe finita in una spirale di violenza, vittima dell'uomo con il quale aveva costruito una relazione, ma che stando a quanto sostiene la parte offesa, avrebbe tentato di ucciderla. La cinquantaduenne è assistita dall'avvocato di parte civile Luigi Mancini, mentre il trentacinquenne imputato è difeso dal legale Giorgia Falchi. A svolgere le indagini gli agenti della Squadra Mobile coordinati dalla Procura.

La donna è finita in ospedale con 25 giorni di prognosi

I fatti risalgono all'estate del 2021 e sono avvenuti nel territorio del Viterbese, quando la donna è stata ricoverata per due volte in un mese all'ospedale Belcolle. L'episodio più grave è avvenuto il 20 settembre dello scorso anno, quando i medici a seguito delle percosse ricevute l'hanno giudicata guaribile in venticinque giorni. La donna ha raccontato infatti che il compagno spesso la minacciava ubriaco, in quel frangente l'aveva afferrata per il collo e le ha sferrato un pugno in pieno volto, perché era convinto che si scambiasse sms con un altro uomo. Il compagno inoltre le avrebbe provocato molti danni in casa, distruggendo oggetti, mobili, piatti, televisore e smartphone.