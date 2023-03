Massacra di botte la moglie anche davanti ai carabinieri: “Se mi denunci ti ammazzo” L’uomo, residente ad Aprilia, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Non era la prima volta che picchiava la moglie.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è stato arrestato ad Aprilia dopo aver picchiato violentemente la compagna e averla minacciata anche davanti ai carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Non era la prima volta che l'uomo picchiava la moglie, terrorizzata dalle sue continue esplosioni di violenza. Quella volta però, nell'abitazione della coppia sono arrivati i carabinieri. I vicini, sentendo la donna urlare dal dolore, hanno temuto che potesse ammazzarla e hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine.

Quando i militari della stazione di Campoverde sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna sanguinante e piena di lividi. Nonostante la presenza dei carabinieri l'uomo continuava a picchiarla e urlarle: "Se mi denunci ti ammazzo". La donna era così terrorizzata dalle minacce del marito che non ha voluto sporgere denuncia né ricorrere alle cure del personale del 118 arrivato sul posto per medicarla. Tanta era dal paura dell'uomo, che ha preferito rifiutare per non essere picchiata ancora. Data la flagranza di reato però, l'uomo è stato arrestato comunque e portato in carcere.

Non era la prima volta che la donna veniva picchiata dal marito. Costretta a vivere nel terrore di dire o fare qualsiasi cosa, era totalmente in balia di quell'uomo violento che continuava a prenderla a calci e pugni non appena ne avesse l'occasione. Portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in caso di condanna dovrà scontare una lunga pena. La donna picchiata, nonostante le vistose ferite, non è fortunatamente in gravi condizioni, anche se sotto shock per l'accaduto.