Massacra di botte la madre e punta un coltello alla nonna: arrestato 17enne, voleva soldi per la droga I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, con problemi di tossicodipendenza, con le accuse di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone con l'accusa di aver picchiato e minacciato la nonna e la madre. Il giovane, con forti problemi di tossicodipendenza, voleva i soldi per comprare la droga. Quando le due donne hanno detto che non glieli avrebbero dati ha perso il controllo. Arrestato dai miliari e portato presso il Centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli, è accusato di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono allo scorso 27 gennaio. I carabinieri sono stati chiamati per intervenire in un'abitazione di via Pico, dove era in corso una violenta lite. Arrivati sul posto, hanno trovato il 17enne completamente fuori di sé e le due donne, la madre e la nonna, terrorizzate dal suo comportamento. Hanno raccontato che il ragazzo voleva dei soldi per comprare della droga. Quando loro si sono rifiutate, il giovane ha prima colpito con calci e pugni la madre, poi ha minacciato la nonna con un coltello. Terrorizzate dal ragazzo, hanno chiamato il 112 e chiesto l'intervento di una pattuglia.

Entrambe le donne sono state portate all'ospedale Villa San Pietro per essere medicate: hanno riportato contusioni ma non ferite grave, e sono state poi dimesse con alcuni giorni di prognosi. Il ragazzo è stato bloccato, arrestato e portato presso il Centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Deve rispondere di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.