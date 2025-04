video suggerito

Mark Samson con due turiste dopo aver ucciso Ilaria, l'amico: "Forse il cadavere già nel bagagliaio" Un amico di Mark Samson, il killer di Ilaria Sula, sospetta che durante la loro uscita per locali al Pantheon avesse già il cadavere della ex nel bagagliaio dell'auto. "È un mostro, ci ha usati per depistare tutti".

A cura di Alessia Rabbai

Ilaria Sula e Mark Samson.

Mark Samson dopo il femminicidio di Ilaria Sula è uscito con due turiste in un locale in zona Pantheon a Roma. Forse aveva già nascosto il cadavere della ex fidanzata nel bagagliaio dell'auto, prima di disfarsene. A raccontarlo è un amico del ventitreenne in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Era con lui quella sera quando hanno fatto tardi in centro e sono andati nell'appartamento di due ragazze.

Maher non poteva immaginare cosa fosse accaduto poco prima, lo vedeva pensieroso, ma ha spiegato intervistato da Il Messaggero, pensava che il suo umore fosse dovuto alla fine della relazione con Ilaria, invece lei era già morta. "Mark è un mostro, in questi giorni ha usato me e altri amici per depistare tutti".

Il coetaneo ipotizza uno scenario inquietante: non esclude che Mark sia andato a bere un drink con delle ragazze mentre il corpo di Ilaria giaceva chiuso dentro alla valigia all'interno della Ford Puma nera, prima che di abbandonarlo in fondo ad un dirupo in un bosco della provincia di Roma.

"Temo che nell'auto ci fosse il cadavere di Ilaria"

Dopo la serata tra ha amici, continua Maher, "Mark non voleva lasciare incustodita la sua auto, ho subito pensato che la sua fosse una reazione strana. Adesso temo che dentro ci fosse il cadavere di Ilaria e che abbia continuato a portarlo in giro per Roma".

Rispetto alla relazione tra i due, da non molto conclusa, ha spiegato che: "Erano una coppia come tante, innamorati ma litigavano parecchio. Ilaria aveva deciso di chiudere, evidentemente lui non ha accettato che la relazione fosse finita. A volte l’ha seguita mentre usciva con le sue amiche, cercavo di calmarlo e di farlo ragionare, ma lui era ossessionato da lei".

"Era con me quando sul profilo di Ilaria è apparso sto bene"

Il 31 marzo Mark era a casa dell'amico: "Si è chiuso in bagno e in quel momento era apparsa una nuova storia sul profilo Instagram di Ilaria, quella in cui si diceva “Sto bene e ringrazio tutti". Una serie di eventi quelli in cui Maher si è trovato insieme a Mark, che l'hanno portato passo dopo passo, alla consapevolezza della terribile verità, ossia che al fatto che l'amico avesse ucciso la ex.

"Una pattuglia ci ha fermati per un controllo, Mark era a disagio e continuava a guardare dietro". Un comportamento che al giovane è parso strano. Nei giorni successivi si è poi delineato il tragico quadro della vicenda, ossia il ritrovamento del cadavere di Ilaria e la confessione di Samson.