Mario Terlizzese è il 41enne morto in monopattino investito da una Smart all’Eur

A cura di Alessia Rabbai

Mario Terlizzese

È Mario Terlizzese il quarantunenne vittima dell'incidente stradale, che si è verificato mercoledì scorso 23 ottobre in zona Eur a Roma. È deceduto il giorno dopo all'ospedale San Camillo di Roma per le gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

I messaggi di cordoglio e di addio

Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità di Aprilia, della quale Mario era originario, si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, che lo ricordano con stima e affetto. Tra questi su Facebook, il papà di Mario, Angelo, lo saluta così: "Ciao amore mio". Mary scrive: "Che brutto scherzo ci hai fatto cugino mio. Non ci credo ancora! Veglia su di noi col tuo solito splendido sorriso". Poi il testo di una poesia che si intitola ‘Eternamente parte di me'. "Mario ti voglio ricordare spensierato e allegro così da bambino – scrive un'altra cugina, Maria – mi hai sconvolta mai mai avrei voluto sentire questa notizia".

L'incidente in cui è morto Mario Terlizzese

L'incidente in cui è morto Mario Terlizzese è avvenuto la mattina presto in viale di Val Fiorita. Al momento del sinistro Mario era in monopattino all’altezza di piazzale Ferruccio Parri all’Eur quando una Smart lo ha investito per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e giunto sul posto il personale sanitario, il quarantunenne è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso, ed è morto il giorno dopo. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur.