Marino, tassista ha un malore alla guida e investe un 50enne con due bambini Tragedia sfiorata a Marino, dove un tassista ha avuto un malore alla guida e ha investito un adulto e due bambini. Nessuno rischia di morire.

Tre feriti tra i quali due bambini finiti in ospedale è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre nel Comune di Marino, in zona Castelli Romani. Ad essere soccorsi in ambulanza sono stati un adulto, un cinquant'enne, e due bambini di undici e tredici anni, nessuno dei quali da quanto si apprende fortunatamente rischia di morire. Ad investirli è stato un tassista, un uomo di trentotto anni alla guida dell'auto di lavoro.

Secondo le informazioni apprese l'uomo era al volante del taxi e al momento dell'investimento stava transitando lungo il territorio della frazione Cava dei Selci nei pressi della via Appia, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha urtato i tre pedoni che stavano attraversando la strada. L'ipotesi è che il tassista sia stato colto da un malore improvviso, che gli abbia fatto perdere il controllo alla guida, così ha sbandato. Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di ambulanze per diverse persone ferite, tra le quali anche minorenni. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico le tre persone ferite e le ha trasportate al Nuovo Ospedale dei Castelli e al Policlinico di Tor Vergata. Il tassista è stato sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.