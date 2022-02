Marino, nonna Iole compie 100 anni e riceve gli auguri del sindaco Stefano Cecchi Nonna Iole, una cittadina del comune dei Castelli Romani di San Marino, ha compiuto 100 anni. A renderle omaggio è arrivato, con un mazzo di fiori, il sindaco Stefano Cecchi.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio, nel comune di Marino, nel territorio dei Castelli Romani a sud della città di Roma, si è festeggiato un compleanno speciale: i 100 anni di nonna Iole. Iole Ciufoli, infatti, è nata nel febbraio del 1922 ed in questi giorni ha raggiunto questo traguardo, circondata dalle persone che ama, fra cui i suoi due figli e i 3 nipoti: Tiziana, Francesco e Manuel. A renderle omaggio è arrivato a casa di Iole, avvolto dalla fascia tricolore, anche il sindaco della sua Marino, Stefano Cecchi, che le ha portato un bouquet di fiori rosa e rossi e insieme al quale ha soffiato su una torta bianca con le fragoline e la candelina a tre cifre.

Nella pagina Facebook ufficiale del comune dei Castelli Romani, nel corso della giornata, sono arrivate le dichiarazioni del sindaco per festeggiare nonna Iole: “A lei vanno gli auguri più cari da parte di tutta la nostra comunità marinese – ha detto il sindaco in visita da nonna Iole -È un vero piacere vedere quanti concittadini festeggiano questo importante compleanno ed è per me un grande onore portare a tutti loro l’affetto della città.”

Gli auguri del sindaco di Marino

Questa è stata la quarta volta che il sindaco di Marino, Stefano Cecchi, ha portato un mazzo di fiori ad un'ultracentenaria nel 2022. Già il 9 gennaio, infatti, aveva omaggiato zia Alba, Alba Vittori, che ha compiuto 100 anni il giorno prima. Ha computo 100 anni anche Edere Belardinelli, chiamata nonna Edere dai suoi 6 nipote e 9 pronipoti. In quell'occasione il sindaco ha dichiarato: "Edere e le altre Centenarie che abbiamo festeggiato di recente rappresentano la memoria storica della nostra città e, grazie alla loro lunga esperienza di vita, una fonte di ricchezza inesauribile.” L'ultima occasione, prima del centenario di Iole, è stata, infine, il compleanno di Rosalia che, dopo aver lavorato in una fabbrica di cioccolato a Brooklyn, è tornata a vivere in Italia e che, il 27 gennaio scorso, ha compiuto 101 anni.